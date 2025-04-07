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Таможенников задержали за взятки и содействие контрабанде

12:28 1095

Сотрудники Хачмазской таможни подозреваются в содействии контрабанде лекарств и получении взятки за покровительство. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела о противоправной деятельности сотрудников Государственного таможенного комитета проводится Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

По данным следствия, оперативный уполномоченный отдела оперативно-следственной службы Хачмазской таможни Хидайят Мамедов и инспектор «Азертерминалкомплекс» Байрам Мамедов, действуя по предварительному сговору, получили взятку от гражданина Арзу Абдуллаева. Деньги были переданы за обеспечение беспрепятственного ввоза медикаментов и других товаров на территорию Азербайджана в грузовике под управлением Хайсуфа Гаджиева.

Все четверо фигурантов дела привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Суд постановил арестовать Хидайята Мамедова, Байрама Мамедова и Арзу Абдуллаева, в отношении Хайсуфа Гаджиева применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствие по делу продолжается.

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