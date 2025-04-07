Эстония хочет стрелять по подозрительным судам в Балтике

Согласно документу, речь идёт о крайних мерах — например, в случае угрозы массовой гибели людей или риска крупной техногенной катастрофы. Как отметил председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу, прежде чем прибегнуть к затоплению, экипаж подозрительного судна будет предупреждён и эвакуирован.

Парламент Эстонии рассмотрит законопроект, который позволит Вооружённым силам страны применять силу против торговых судов в Балтийском море, если они будут представлять угрозу национальной безопасности.

Военным разрешат действовать в пределах исключительной экономической зоны Эстонии, которая простирается до границ с соседними странами. В случае нехватки собственных ресурсов Таллин рассчитывает на поддержку Финляндии, Швеции, Латвии и других союзников.

Инициатива появилась на фоне участившихся инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры, включая обрывы морских кабелей. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур впервые анонсировал эту меру ещё в январе, подчеркнув, что решение о применении силы должно будет одобряться министром обороны. На фоне инцидентов НАТО усилила своё присутствие в регионе. При этом страны Запада высказывали подозрения в адрес России, но, как писала The Wall Street Journal, доказательства диверсий со стороны Москвы найдены не были.

Тем временем бывший командующий ВМС Эстонии Юри Саска подверг инициативу критике. По его словам, она возлагает чрезмерную ответственность на командиров: «У него будут лишь подозрения, а на их основе политики могут принять решение о затоплении. А если это окажется ошибкой — кто понесёт ответственность?» Он также предупредил, что потопленное судно без экипажа может нанести серьёзный экологический ущерб, тогда как угрозы инфраструктуре уже не будет: «Тут всё очень запутанно».