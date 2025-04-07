Турция и Израиль делят Сирию

Отметим, что на прошлой неделе израильские ВВС нанесли авиаудары по военным объектам Сирии, включая авиабазу Хама и авиабазу Тияс (известна как Т4), где Турция планировала разместить свои войска. Удары произошли в тот момент, когда Анкара готовилась отправить техническую группу для осмотра базы Т4 и проведения предварительной оценки необходимости реконструкции.

Об этом пишет Middle East Eye со ссылкой на двух западных чиновников.

Израиль и Турция ведут переговоры о создании линии разграничения в Сирии для «избежания недоразумений и предотвращения возможных столкновений между своими войсками».

Чиновники сказали изданию, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил своим коллегам, что у Израиля есть ограниченное окно для удара по Т4, прежде чем Турция разместит там свои войска.

«Турецкие военные, которые могут подвергнуться нападению израильских сил даже по ошибке, рискуют спровоцировать крупный конфликт. Однако размещение систем ПВО на базах также удержит израильские самолеты от действий в этом районе. Турция планирует установить системы ПВО типа Hisar и создать многоуровневую систему ПВО на базе и вокруг нее с возможностями ближнего, среднего и дальнего радиуса действия, предназначенными для противодействия угрозам со стороны самолетов, беспилотников и ракет», - пишет издание.

Также утверждается, что в планах Турции - временное размещение российских систем ПВО С-400 до завершения реконструкции базы.

Другой источник, знакомый с напряженностью между Израилем и Турцией, подтвердил, что обе страны ведут переговоры о создании линии разграничения после израильских ударов по базе Т4. «И израильские, и турецкие официальные лица в один и тот же день выступили с идентичными заявлениями, заявив, что не стремятся к конфликту друг с другом в Сирии. Похоже, что это было скоординировано», — сказал источник.

Издание пишет, что главной проблемой Израиля в отношении Сирии остается свобода воздушных операций Израиля в этой стране, поскольку, если там будут установлены турецкие средства ПВО, это может лишить израильские самолеты возможности проводить воздушные операции с использованием воздушного пространства арабской республики.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в пятницу в интервью Reuters заявил, что «мы не можем говорить от имени сирийцев. Вопросы безопасности Сирии должны решать сирийцы. Если они хотят иметь определенные договоренности с израильтянами, это их дело».

Источник издания утверждает, что, «несмотря на публичные угрозы, Израиль, скорее всего, согласится на присутствие турецких военных баз в Хаме и Пальмире в качестве части соглашения по урегулированию конфликта».

С декабря Анкара и Дамаск ведут переговоры о заключении оборонного пакта. Согласно предлагаемому соглашению, Турция будет обеспечивать воздушное прикрытие и военную защиту нового правительства Сирии, у которого в настоящее время нет функционирующей армии.

«США остаются окончательным арбитром в Сирии, и, судя по всему, Вашингтон хочет, чтобы и Израиль, и Турция снизили напряженность», — добавил источник.

Министерство национальной обороны Турции не ответило на просьбы издания прокомментировать ситуацию. Middle East Eye также направило запрос в Министерство иностранных дел Израиля по данному вопросу.