Американцы обвиняют Трампа
Большинство американцев возлагают на президента США Дональда Трампа личную ответственность за резкое падение фондового рынка, вызванное введением им широких импортных пошлин. Такие данные приводит опрос, проведенный службой YouGov.
Согласно результатам опроса, 67% жителей США в той или иной мере считают Трампа виновным в обвале рынка. Лишь 19% опрошенных уверены, что президента нельзя винить в случившемся, а 14% затруднились определить его роль в произошедшем. Примечательно, что ответственность на Трампа возлагают как сторонники Демократической партии (77%), так и республиканцы (63%).
Также отмечается, что 44% американцев оценивают текущее состояние фондового рынка как удручающее, причем среди демократов этот показатель достигает 57%. Республиканцы относятся к ситуации мягче: лишь 25% из них считают положение рынка крайне негативным. В то же время 9% жителей США назвали состояние рынка отличным, 10% — хорошим, а 19% охарактеризовали его как «удовлетворительное».
62% американцев признались, что следят за ситуацией на фондовом рынке и обеспокоены ею, тогда как для 28% она не имеет значения.
Опрос проводился 7 апреля среди 4,6 тысячи взрослых жителей США.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. После объявления о пошлинах в течение двух дней компании индекса S&P 500 потеряли в общей сложности около 5 трлн долларов рыночной капитализации, что стало рекордом с «ковидного» падения марта 2020 года.