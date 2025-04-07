Американцы обвиняют Трампа

Согласно результатам опроса, 67% жителей США в той или иной мере считают Трампа виновным в обвале рынка. Лишь 19% опрошенных уверены, что президента нельзя винить в случившемся, а 14% затруднились определить его роль в произошедшем. Примечательно, что ответственность на Трампа возлагают как сторонники Демократической партии (77%), так и республиканцы (63%).

Также отмечается, что 44% американцев оценивают текущее состояние фондового рынка как удручающее, причем среди демократов этот показатель достигает 57%. Республиканцы относятся к ситуации мягче: лишь 25% из них считают положение рынка крайне негативным. В то же время 9% жителей США назвали состояние рынка отличным, 10% — хорошим, а 19% охарактеризовали его как «удовлетворительное».

62% американцев признались, что следят за ситуацией на фондовом рынке и обеспокоены ею, тогда как для 28% она не имеет значения.

Опрос проводился 7 апреля среди 4,6 тысячи взрослых жителей США.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. После объявления о пошлинах в течение двух дней компании индекса S&P 500 потеряли в общей сложности около 5 трлн долларов рыночной капитализации, что стало рекордом с «ковидного» падения марта 2020 года.