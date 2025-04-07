USD 1.7000
EUR 1.8655
RUB 1.9702
Подписаться на уведомления
Рухнула и российская нефть
Новость дня
Рухнула и российская нефть

Вучича призвали уйти

12:55 506

Бывший министр внутренних дел Сербии Божо Прелевич призвал к созданию временного правительства экспертов при поддержке студентов, преподавателей и гражданского общества.

По его словам, такая структура поможет восстановить демократию и подготовить условия для проведения честных выборов.

В интервью EUobserver Прелевич заявил, что протестное движение в стране может перерасти в конкретные требования, включая формирование технократического Кабинета министров и всеобщую забастовку. В этом случае, как он считает, президенту Александару Вучичу «придётся сдаться и согласиться на переходное правительство».

Прелевич считает, что продолжающиеся протесты ослабят позиции действующего главы государства и приведут к его отставке. Он подчеркнул, что уязвимость Вучича — в возможной потере поддержки со стороны простых граждан.

Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля?
Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля? фото
13:24 159
ВСУ могут отступить из важного города
ВСУ могут отступить из важного города
13:02 897
Трамп-женоненавистник
Трамп-женоненавистник
12:56 897
Жесткие бои в Курской области
Жесткие бои в Курской области
11:53 2389
Трамп чихнет – все простудятся
Трамп чихнет – все простудятся главная тема; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:53 3466
Америка возвращается в Афганистан
Америка возвращается в Афганистан
12:10 1641
Мировая экономика катится в пропасть
Мировая экономика катится в пропасть что дальше?
02:59 5772
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато наша аналитика; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:01 4454
Шииты готовы сложить оружие
Шииты готовы сложить оружие
11:45 1605
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед The Telegraph
11:36 2240
Нефть «приходит в себя» после обвала
Нефть «приходит в себя» после обвала
10:47 2173

ЭТО ВАЖНО

Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля?
Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля? фото
13:24 159
ВСУ могут отступить из важного города
ВСУ могут отступить из важного города
13:02 897
Трамп-женоненавистник
Трамп-женоненавистник
12:56 897
Жесткие бои в Курской области
Жесткие бои в Курской области
11:53 2389
Трамп чихнет – все простудятся
Трамп чихнет – все простудятся главная тема; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:53 3466
Америка возвращается в Афганистан
Америка возвращается в Афганистан
12:10 1641
Мировая экономика катится в пропасть
Мировая экономика катится в пропасть что дальше?
02:59 5772
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато наша аналитика; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:01 4454
Шииты готовы сложить оружие
Шииты готовы сложить оружие
11:45 1605
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед The Telegraph
11:36 2240
Нефть «приходит в себя» после обвала
Нефть «приходит в себя» после обвала
10:47 2173
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться