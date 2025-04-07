Вучича призвали уйти

Бывший министр внутренних дел Сербии Божо Прелевич призвал к созданию временного правительства экспертов при поддержке студентов, преподавателей и гражданского общества.

По его словам, такая структура поможет восстановить демократию и подготовить условия для проведения честных выборов.

В интервью EUobserver Прелевич заявил, что протестное движение в стране может перерасти в конкретные требования, включая формирование технократического Кабинета министров и всеобщую забастовку. В этом случае, как он считает, президенту Александару Вучичу «придётся сдаться и согласиться на переходное правительство».

Прелевич считает, что продолжающиеся протесты ослабят позиции действующего главы государства и приведут к его отставке. Он подчеркнул, что уязвимость Вучича — в возможной потере поддержки со стороны простых граждан.