Трамп-женоненавистник

Вице-адмирал ВМС США Шошана Чатфилд, единственная женщина в военном комитете НАТО, была уволена администрацией Трампа в минувшие выходные, сообщили американские официальные лица в понедельник.

Причина увольнения не была указана, однако, по словам чиновников, оно, вероятно, связано с высказываниями Чатфилд в поддержку разнообразия в вооруженных силах.

По данным источников, Чатфилд получила звонок от адмирала Кристофера Грэйди, исполняющего обязанности председателя Объединенного комитета начальников штабов, который сообщил, что администрация хочет изменить направление в этой должности.

Чиновники считают, что решение было принято на прошлой неделе министром обороны Питом Хегсетом, хотя неясно, получил ли он указания от президента Дональда Трампа. Трое американских официальных лиц рассказали об увольнении на условиях анонимности, поскольку речь идет о кадровых вопросах.

Чатфилд стала третьей высокопоставленной женщиной-офицером, уволенной с момента вступления Трампа в должность. В феврале Хегсет объявил об увольнении главы военно-морских операций адмирала Лизы Франчетти. А Трамп уволил коменданта Береговой охраны адмирала Линду Фэган через день после инаугурации.

Трамп и Хегсет неоднократно заявляли, что так называемые «прогрессивные» политики мертвы. Ведется активная кампания по устранению лидеров, продвигавших разнообразие, равенство и инклюзивность (DEI), а также по ликвидации DEI-программ и соответствующего контента в интернете.

Чатфилд входила в список старших офицеров, которых консервативная организация American Accountability Foundation назвала «прогрессивными». В письме к Хегсету они заявили, что «изгнание прогрессистов из армии крайне необходимо».

Чатфилд, пилот вертолета ВМС, также командовала совместной группой по восстановлению в Афганистане. Она занимала одну из 32 должностей в военном комитете НАТО, который консультирует Североатлантический совет и Группу ядерного планирования НАТО, а также связывает политических лидеров с военной структурой альянса.

Сенатор-демократ от Виргинии Марк Уорнер выразил «глубокую обеспокоенность» увольнением. «Беспрестанные атаки Трампа на наши союзы и его небрежное отношение к заслуженным военным делают нас менее безопасными и ослабляют наши позиции в мире», — написал он на X.

Кампания по ликвидации DEI-программ и контента вызвала вопросы у законодателей, местных лидеров и граждан, возмущенных удалением упоминаний о военных героях и исторических событиях с сайтов и страниц Минобороны в соцсетях.

В письме к Хегсету American Accountability Foundation заявила, что ответственные за DEI-политику «должны быть уволены», подчеркнув, что военные лидеры должны сосредотачиваться на повышении боеспособности, а не на продвижении разнообразия.

Группа указала, что Чатфилд публиковала в LinkedIn поддержку саммита по разнообразию и выступала в 2015 году на Дне равенства женщин, заявив, что инвестиции в расширение прав женщин могут раскрыть человеческий потенциал. Также они процитировали ее слова «наше разнообразие — наша сила», которые Хегсет неоднократно осуждал.

Уроженка Гарден-Гроув, Калифорния, Чатфилд окончила Бостонский университет, получила степень магистра в Гарварде и докторскую степень в Университете Сан-Диего. Она служила пилотом в Тихом океане и Персидском заливе, а позже была старшим военным помощником верховного главнокомандующего союзными силами в Европе. Награждена Бронзовой звездой.