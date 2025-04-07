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Рухнула и российская нефть

ВСУ могут отступить из важного города

13:02 902

Украинские силы обороны, вероятно, будут вынуждены покинуть город Торецк в Донецкой области, несмотря на девятимесячное сдерживание атак.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

«Из Торецка, к сожалению, хороших новостей нет. Похоже, что уже и не будет. Да, бои там продолжаются 9 месяцев, и враг заплатил огромную цену за продвижение всего на 8–9 километров. Но у всего есть предел», — написал он.

По словам Мирошникова, войска РФ не сумели достигнуть Константиновки, которая остаётся основной целью в этом направлении. Тем не менее ресурсы украинского гарнизона в Торецке истощаются, и город, скорее всего, будет потерян. Главное, по мнению аналитика, — сохранить боеспособность и оборонительный потенциал на других участках.

Также он отметил, что география местности пока способствует обороне, но российские силы продолжают накапливать резервы и, вероятно, попытаются прорваться дальше.

«Краматорско-Славянская агломерация — это главная цель врага. Константиновка, Северск, Лиман и Изюм — важные элементы этого стратегического направления», — добавил Мирошников.

Ранее сообщалось, что Россия готовит масштабное наступление в районе, где имеет десятикратное численное преимущество. Об этом предупреждают и в отчётах Института изучения войны (ISW), и украинские военные.

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