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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Место встречи - Стамбул

обновлено 22:42
22:42 1626

Госдепартамент США подтвердил, что 10 апреля в Стамбуле состоятся консультации между делегациями России и Соединенных Штатов. Об этом сообщила глава пресс-службы ведомства Тэмми Брюс.

По ее словам, главной темой встречи станет работа дипломатических миссий. При этом в американском ведомстве подчеркнули, что вопросы, связанные с Украиной, обсуждаться не будут.

1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят "новую экспертную встречу", аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. Он отметил, что "для успеха в переговорах нужны не просто обещания, а конкретные решения". По его словам, американская сторона сейчас рассматривает "перечень предложений", выдвинутых Москвой.

*** 14:22

Россия на предстоящих переговорах с США в Стамбуле будет представлена делегацией от Министерства иностранных дел, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нашу сторону будет представлять МИД. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим коллегам из внешнеполитического ведомства», — заявил он.

Комментируя перспективы нового договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США, Песков отметил, что в текущих условиях сложно представить начало таких переговоров. По его словам, сам факт старта обсуждений по вопросам стратегической безопасности и контроля над вооружениями требует определенного уровня двусторонних отношений и взаимного доверия.

«Это то, что еще предстоит выстраивать заново при условии наличия политической воли у лидеров обеих стран», — подчеркнул Песков.

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