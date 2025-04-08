Место встречи - Стамбул

Госдепартамент США подтвердил, что 10 апреля в Стамбуле состоятся консультации между делегациями России и Соединенных Штатов. Об этом сообщила глава пресс-службы ведомства Тэмми Брюс.

По ее словам, главной темой встречи станет работа дипломатических миссий. При этом в американском ведомстве подчеркнули, что вопросы, связанные с Украиной, обсуждаться не будут.

1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят "новую экспертную встречу", аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. Он отметил, что "для успеха в переговорах нужны не просто обещания, а конкретные решения". По его словам, американская сторона сейчас рассматривает "перечень предложений", выдвинутых Москвой.