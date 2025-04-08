Место встречи - Стамбул
Госдепартамент США подтвердил, что 10 апреля в Стамбуле состоятся консультации между делегациями России и Соединенных Штатов. Об этом сообщила глава пресс-службы ведомства Тэмми Брюс.
По ее словам, главной темой встречи станет работа дипломатических миссий. При этом в американском ведомстве подчеркнули, что вопросы, связанные с Украиной, обсуждаться не будут.
1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят "новую экспертную встречу", аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. Он отметил, что "для успеха в переговорах нужны не просто обещания, а конкретные решения". По его словам, американская сторона сейчас рассматривает "перечень предложений", выдвинутых Москвой.
*** 14:22
Россия на предстоящих переговорах с США в Стамбуле будет представлена делегацией от Министерства иностранных дел, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нашу сторону будет представлять МИД. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим коллегам из внешнеполитического ведомства», — заявил он.
Комментируя перспективы нового договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США, Песков отметил, что в текущих условиях сложно представить начало таких переговоров. По его словам, сам факт старта обсуждений по вопросам стратегической безопасности и контроля над вооружениями требует определенного уровня двусторонних отношений и взаимного доверия.
«Это то, что еще предстоит выстраивать заново при условии наличия политической воли у лидеров обеих стран», — подчеркнул Песков.