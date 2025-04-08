Россия и Иран не станут воевать вместе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и Ираном не предусматривает формирование военного союза и не включает обязательства по оказанию военной помощи.

Выступая в Госдуме, дипломат подчеркнул, что документ направлен на укрепление двусторонних отношений, но не предполагает создание военного блока.

«Хочу особо отметить: договор не означает создание военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи», — отметил Руденко.