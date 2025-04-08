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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Северокорейцы пошли на провокацию. По ним открыли огонь

15:08 1523

Южная Корея заявила, что более десяти военных Северной Кореи пытались пересечь военно-демаркационную линию. По ним открыли предупредительный огонь, сообщает агентство «Рёнхап».

Согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, около десяти северокорейских солдат пересекли военно-демаркационную линию в 17:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени).

Южнокорейские военные немедленно произвели предупредительные выстрелы, после чего северокорейские войска отошли.

«Мы внимательно следим за передвижениями северокорейских военных и принимаем необходимые меры в соответствии с оперативными процедурами», - заявили в Объединенном комитете начальников штабов.

Агентство напоминает, что в июне 2024 года несколько военных Северной Кореи также пересекли линию разграничения, но после предупредительных выстрелов отошли.

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