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Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе

15:10 1254

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) захватили нефтяной танкер в Персидском заливе в связи с обвинениями в контрабанде топлива, сообщают иранские государственные СМИ.

Отмечается, что на борту судна находились 6 человек, все они арестованы. Их национальность не уточняется.

Напомним, что в прошлом месяце ВМС КСИР захватили два иностранных танкера, предположительно, перевозивших более трех миллионов литров контрабандного дизельного топлива.

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