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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

В аккаунте премьера Чехии написали о вторжении России

15:10 994

Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в соцсети X был взломан, там разместили фейковые посты. Об этом сообщило издание Ceske Noviny со ссылкой на пресс-службу чешского правительства.

В одном из постов было написано «о нападении российских войск на чешскую армию вблизи границы с Калининградом».

Еще в двух постах говорилось, что Чехия готовит санкции в ответ на американские пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом.

Вскоре посты были удалены.

По словам представителя правительства Чехии, учетная запись премьер-министра была защищена в том числе двухэтапной аутентификацией. «Несмотря на все меры безопасности, профиль премьер-министра в сети X был атакован сегодня утром», — заявили в правительстве.

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