Америка объявила войну наркокартелям

По данным телеканала, Белый дом, Пентагон и американская разведка находятся на ранней стадии планирования. В приоритете проведение операции совместно с Мехико, поскольку удары с воздуха потребуют согласия мексиканских властей. Однако обсуждается и вариант односторонних действий, который может повлечь за собой дипломатический кризис.

Как сообщает NBC News со ссылкой на источники, речь идёт о базах и складах преступных группировок, действующих на территории соседнего государства.

Администрация президента Дональда Трампа обсуждает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Мексике с использованием беспилотников.

Согласно источникам, в американской администрации нет единства по этому вопросу. Многие считают, что удары без согласования с Мексикой могут разрушить двусторонние отношения и поставить под угрозу сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией.

Тем не менее США не исключают проведение скрытых операций против картелей. Уже сейчас разведка и военные активизировали полёты беспилотников над Мексикой для сбора информации. Эти действия осуществляются с разрешения президента Клаудии Шейнбаум.

Бывший посол Мексики в США Артуро Сарухан предупредил, что любые односторонние действия со стороны Вашингтона могут рассматриваться как нарушение международного права. «Это привело бы к хаосу и стало бы, по сути, объявлением войны», — заявил он.

Ранее США признали восемь крупнейших наркокартелей, в том числе Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion и Clan del Golfo, иностранными террористическими организациями. Президент Трамп также подписал указ о введении режима ЧС на границе с Мексикой, назвав ситуацию «катастрофическим вторжением».

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что авиаудары по наркокартелям остаются в числе рассматриваемых вариантов.