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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Переговоры с США оживили иранскую валюту

15:26 755

Иранский риал укрепился после исторических минимумов на фоне растущих ожиданий по поводу непрямых переговоров на высоком уровне с Соединенными Штатами, которые должны состояться в эти выходные в Омане.

На прошлой неделе валюта Ирана установила новый антирекорд, достигнув курса 1,043,000 единиц за доллар США. Это произошло после завершения празднования праздника Новруз.

Сегодня, 8 апреля, иранская валюта подскочила примерно до 960 000 риалов на фоне растущих ожиданий возобновления дипломатии между Тегераном и Вашингтоном. Подорожание риала последовало после резкого спада, вызванного отсутствием переговоров, продолжающимися санкциями США и политикой «максимального давления» Трампа на Иран, а также эскалацией региональной напряженности.

Также отмечается, что инфляция на продукты питания и другие товары первой необходимости в Иране резко возросла, а местные производители назвали рост расходов на упаковку и транспортировку основными факторами.

Ранее глава МИД исламской республики Аббас Аракчи сообщил, что власти Ирана выбрали вариант ведения переговоров с США через посредников, чтобы избежать давления со стороны Вашингтона, и не планируют менять формат после встречи в Омане.

Иранскую делегацию возглавит сам министр иностранных дел Аббас Аракчи, а американскую сторону будет представлять спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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