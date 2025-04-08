В Турции требуют до трех лет для задержанных участников протестов

В переданном в суд обвинительном заключении говорится, что в Стамбуле с 19 по 23 марта были запрещены любые массовые акции. Несмотря на это и уведомления со стороны полиции с требованием разойтись, «толпа упорно не желала расходиться и устроила беспорядки, напав на полицейских в оцеплении».

Генпрокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение по делу об участии в несанкционированных акциях в турецком мегаполисе. Телеканал A Haber сообщает, что обвинение требует до трех лет тюрьмы для 139 фигурантов.

В материалах дела отмечается, что, «несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правоохранительных органов, протестующие оказали сопротивление, и в отношении них были приняты соразмерные меры, а подозреваемые были задержаны».

Также в материалах дела содержатся видеозаписи и отчеты с доказательствами противоправных действий части манифестантов. Прокуратура отмечает, что «подозреваемые действовали сообща», и просит назначить им наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет по статьям о нарушении закона о собраниях и демонстрациях, а также по ряду других статей, в том числе за оскорбление президента.

Акции протеста начались в Стамбуле и ряде других городов Турции с 19 марта в связи с задержанием и последующим арестом стамбульского мэра Экрема Имамоглу. Власти части регионов, в том числе Стамбула, Анкары, Измира, запретили проведение любых массовых митингов и шествий. Несмотря на это, оппозиция, которую представляет Имамоглу, собирала многотысячные митинги, во время которых отдельные группы манифестантов устраивали локальные беспорядки и столкновения с полицией. В настоящее время массовая протестная активность в стране отсутствует.