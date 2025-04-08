США выводят войска из ключевого хаба помощи Украине
Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американских военных и техники из польского города Ясенка — одного из главных логистических узлов, через который осуществляется помощь Украине.
Согласно официальному заявлению, американские подразделения будут переброшены в другие точки на территории Польши.
Сам хаб в Ясенке продолжит функционировать, однако теперь он будет работать под управлением Польши и союзников по НАТО, при поддержке сокращённого американского контингента.
Передислокация проходит в рамках стратегии оптимизации американского военного присутствия в регионе. Как подчёркивается в сообщении, решение принималось после месяцев анализа и согласований с польскими властями и союзниками по альянсу.
В Ясенке американские силы были размещены в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За три года хаб стал важнейшим пунктом приёма и отправки военной помощи для украинских сил.