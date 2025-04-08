США выводят войска из ключевого хаба помощи Украине

Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американских военных и техники из польского города Ясенка — одного из главных логистических узлов, через который осуществляется помощь Украине.

Согласно официальному заявлению, американские подразделения будут переброшены в другие точки на территории Польши.

Сам хаб в Ясенке продолжит функционировать, однако теперь он будет работать под управлением Польши и союзников по НАТО, при поддержке сокращённого американского контингента.