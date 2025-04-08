При организации PASHA Holding состоялось первое региональное мероприятие в рамках INMerge Innovation Summit в Грузии
При поддержке PASHA Bank Georgia в столице Грузии Тбилиси успешно состоялось первое региональное мероприятие INMerge Innovation Summit, организованное PASHA Holding.
Мероприятие собрало более 150 участников, включая ведущих предпринимателей, инвесторов и представителей экосистемы, создав вдохновляющую обстановку для обсуждений корпоративных инноваций, развития стартапов и инвестиционных возможностей.
Одним из ключевых моментов мероприятия стала панельная дискуссия на тему «Инновации для роста бизнеса: объединяя корпоративную стратегию и динамику экосистемы». Модератором выступила Мака Гвритишвили — руководитель отдела развития бизнеса PASHA Bank Georgia. В дискуссии приняли участие такие эксперты, как: Педру Сантуш Виейра — партнер 500 Global, Иро Цагареишвили — управляющий директор компании AXEL, Нино Чедия — управляющий директор United Payment Georgia, Звиад Цоцколаури — генеральный директор Signify, и Лика Мерабишвили — региональный директор StrategEast по Кавказу. Участники обсудили роль инноваций в росте бизнеса и подчеркнули важность укрепления связей между корпоративными стратегиями и стартап-экосистемой.
Еще одним важным событием стало стартап-состязание INbattle, направленное на выявление самых перспективных грузинских стартапов. Конкурс вызвал большой интерес — заявки подали более 50 стартапов. По итогам тщательного отбора из 10 стартапов, приглашенных представить свои решения перед жюри, был выбран один победитель.
После успешного проведения мероприятия PASHA Holding планирует превратить INMerge Innovation Summit в региональную платформу. В ближайшее время планируются мероприятия в Турции, Узбекистане, Казахстане и других странах.
Отметим, что основное мероприятие INMerge Innovation Summit состоится в Баку в сентябре.
Более подробную информацию о саммите можно найти на сайте: www.inmerge.az