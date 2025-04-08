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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

В Украине назвали возможную дату начала перемирия

16:03 1025

Перемирие России и Украины возможно уже в мае, заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко.

«Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня. Я не исключаю, что может быть предложен или даже реализован некий план перемирия», — отметил парламентарий.

Он добавил, что при этом даже полная остановка боевых действий не будет означать окончания войны.

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