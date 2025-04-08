В Украине назвали возможную дату начала перемирия

Перемирие России и Украины возможно уже в мае, заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко.

«Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня. Я не исключаю, что может быть предложен или даже реализован некий план перемирия», — отметил парламентарий.

Он добавил, что при этом даже полная остановка боевых действий не будет означать окончания войны.