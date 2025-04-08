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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Давление Трампа возымело действие

16:09 1311

Евросоюз готов наращивать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен.

«Половина нашего СПГ уже поступает из США, но мы готовы и дальше вести переговоры для увеличения импорта», — сказала Итконен в ответ на просьбу журналистов прокомментировать требование президента США Дональда Трампа к ЕС закупить американский СПГ на $350 млрд в обмен на снижение пошлин.

Представитель ЕК отметила, что в ЕС стремятся «отказаться от российских энергоносителей и США являются важным партнером в диверсификации поставок в ЕС».

В понедельник Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что Европа будет вынуждена закупать энергоносители у США. «Им придется покупать энергоносители у нас, потому что они в них нуждаются. Они смогут закупить их, а мы сможем избавиться от $350 млрд (дефицита в торговле с ЕС) за одну неделю», — сказал американский лидер. 2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран. Базовая пошлина составила 10%, тарифы в отношении ЕС — 20%. 7 апреля еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры в отношении Вашингтона.

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