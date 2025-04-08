Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается заблокировать продажу Турции истребителей F-35 со стороны администрации Трампа. Об этом сообщает аналитическое издание Middle East Eye (MEE), базирующееся в Лондоне, ссылаясь на три независимых источника, в том числе двух высокопоставленных западных чиновников. По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио является яростным сторонником сохранения тесных связей с Турцией. Он лоббирует продажу Анкаре истребителей F-35 в обмен на отказ последней от российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Однако Израиль при любом сценарии не заинтересован в передаче этих самолетов Турции: премьер-министр Нетаньяху уже поднимал этот вопрос в ходе многочисленных контактов с Рубио в марте и апреле.

Источники утверждают, что Нетаньяху в частном порядке пообещал убедить президента Дональда Трампа отказаться от сделки. В понедельник израильский премьер встретился с Трампом в Белом доме — это уже его второй визит в США в текущем году. Как уже сообщалось, во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Белом доме Дональд Трамп заявил, что «любит» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его «сильным и умным лидером». Он также выразил готовность помочь в урегулировании напряженности между Израилем и Турцией в Сирии. В Тель-Авиве же наращивание турецкого военного присутствия в Сирии рассматривают как угрозу собственным интересам. На прошлой неделе Израиль разбомбил три военные базы в Сирии, включая авиабазу Тияс (Т-4). Удары были нанесены в короткий промежуток времени, пока Турция еще не успела разместить там свои силы. Контроль над данными базами, как ожидается, станет частью оборонного соглашения, которое Анкара с декабря обсуждает с Дамаском. В рамках этого пакта Турция должна обеспечить воздушное прикрытие и военную защиту новому сирийскому правительству, не располагающему в данный момент полноценной армией.

Западные чиновники сообщили MEE, что Нетаньяху и его советники рассматривают Марко Рубио как ключевого союзника в своих попытках заблокировать поставку истребителей F-35 Турции. Будучи сенатором-республиканцем, Рубио проявлял живой интерес к Восточному Средиземноморью, спонсируя законодательство по укреплению безопасности и энергетического сотрудничества между Грецией, Кипром и Израилем. Он был соавтором Закона о партнерстве в сфере безопасности и энергетики Восточного Средиземноморья 2019 года, который разрешил иностранное военное финансирование Греции и снял запрет на продажу оружия Республике Кипр.