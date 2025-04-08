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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции

война миров
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
16:13 1393

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается заблокировать продажу Турции истребителей F-35 со стороны администрации Трампа. Об этом сообщает аналитическое издание Middle East Eye (MEE), базирующееся в Лондоне, ссылаясь на три независимых источника, в том числе двух высокопоставленных западных чиновников.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио является яростным сторонником сохранения тесных связей с Турцией. Он лоббирует продажу Анкаре истребителей F-35 в обмен на отказ последней от российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Однако Израиль при любом сценарии не заинтересован в передаче этих самолетов Турции: премьер-министр Нетаньяху уже поднимал этот вопрос в ходе многочисленных контактов с Рубио в марте и апреле.

Рубио - главный лоббист поставок F-35 Турции

Источники утверждают, что Нетаньяху в частном порядке пообещал убедить президента Дональда Трампа отказаться от сделки. В понедельник израильский премьер встретился с Трампом в Белом доме — это уже его второй визит в США в текущем году.

Как уже сообщалось, во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Белом доме Дональд Трамп заявил, что «любит» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его «сильным и умным лидером». Он также выразил готовность помочь в урегулировании напряженности между Израилем и Турцией в Сирии.

В Тель-Авиве же наращивание турецкого военного присутствия в Сирии рассматривают как угрозу собственным интересам. На прошлой неделе Израиль разбомбил три военные базы в Сирии, включая авиабазу Тияс (Т-4). Удары были нанесены в короткий промежуток времени, пока Турция еще не успела разместить там свои силы. Контроль над данными базами, как ожидается, станет частью оборонного соглашения, которое Анкара с декабря обсуждает с Дамаском. В рамках этого пакта Турция должна обеспечить воздушное прикрытие и военную защиту новому сирийскому правительству, не располагающему в данный момент полноценной армией.

Нетаньяху недоволен

Западные чиновники сообщили MEE, что Нетаньяху и его советники рассматривают Марко Рубио как ключевого союзника в своих попытках заблокировать поставку истребителей F-35 Турции.

Будучи сенатором-республиканцем, Рубио проявлял живой интерес к Восточному Средиземноморью, спонсируя законодательство по укреплению безопасности и энергетического сотрудничества между Грецией, Кипром и Израилем. Он был соавтором Закона о партнерстве в сфере безопасности и энергетики Восточного Средиземноморья 2019 года, который разрешил иностранное военное финансирование Греции и снял запрет на продажу оружия Республике Кипр.

Израиль не может предотвратить неминуемое: грозное оружие попадет в руки Анкаре

Поскольку союзники Анкары сейчас находятся в Дамаске, Греция и Кипр опасаются, что Турция может возобновить морское соглашение, заключенное с правительством Ливии в Триполи.

Греция и Израиль при поддержке США углубили военные связи за последнее десятилетие отчасти в ответ на это соглашение. Это сотрудничество ускорилось по мере роста влияния Турции в Сирии. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил Израиль 30 марта, и Греция ведет переговоры с Израилем о покупке систем ПВО средней дальности Barak.

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