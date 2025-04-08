Искусственный интеллект Маска вычисляет врагов Трампа
Команда DOGE Илона Маска применяет искусственный интеллект для мониторинга сообщений госслужащих в США, чтобы выявить тех, кто негативно высказывается о Дональде Трампе и его политике.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Сотрудники DOGE также используют зашифрованное приложение Signal, что, по мнению экспертов, нарушает федеральные правила документооборота. Кроме того, в рамках работы задействован чат-бот Grok — собственная ИИ-разработка Маска.
В Агентстве по охране окружающей среды уже сообщили о сокращениях и признали, что система ИИ используется для анализа переписки в Teams и других рабочих приложениях на предмет "антитрамповского" или "антимасковского" языка.
Правозащитники и этики обеспокоены тем, что DOGE действует с ограниченной прозрачностью и может быть использован для преследования инакомыслящих в госструктурах.
Маск называет проект попыткой сократить госрасходы на $1 триллион и повысить эффективность госаппарата. Однако в Politico ранее сообщалось, что он вскоре покинет пост главы DOGE. Трамп, комментируя это, выразил желание, чтобы Маск остался "как можно дольше".