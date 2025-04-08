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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Искусственный интеллект Маска вычисляет врагов Трампа

16:15 607

Команда DOGE Илона Маска применяет искусственный интеллект для мониторинга сообщений госслужащих в США, чтобы выявить тех, кто негативно высказывается о Дональде Трампе и его политике.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Сотрудники DOGE также используют зашифрованное приложение Signal, что, по мнению экспертов, нарушает федеральные правила документооборота. Кроме того, в рамках работы задействован чат-бот Grok — собственная ИИ-разработка Маска.

В Агентстве по охране окружающей среды уже сообщили о сокращениях и признали, что система ИИ используется для анализа переписки в Teams и других рабочих приложениях на предмет "антитрамповского" или "антимасковского" языка.

Правозащитники и этики обеспокоены тем, что DOGE действует с ограниченной прозрачностью и может быть использован для преследования инакомыслящих в госструктурах.

Маск называет проект попыткой сократить госрасходы на $1 триллион и повысить эффективность госаппарата. Однако в Politico ранее сообщалось, что он вскоре покинет пост главы DOGE. Трамп, комментируя это, выразил желание, чтобы Маск остался "как можно дольше".

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