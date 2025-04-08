Искусственный интеллект Маска вычисляет врагов Трампа

Команда DOGE Илона Маска применяет искусственный интеллект для мониторинга сообщений госслужащих в США, чтобы выявить тех, кто негативно высказывается о Дональде Трампе и его политике.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Сотрудники DOGE также используют зашифрованное приложение Signal, что, по мнению экспертов, нарушает федеральные правила документооборота. Кроме того, в рамках работы задействован чат-бот Grok — собственная ИИ-разработка Маска.