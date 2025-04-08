Воевали на стороне России: ВСУ взяли в плен китайцев

По его словам, у Сил обороны уже есть данные, что таких бойцов в рядах российских войск может быть значительно больше, сейчас продолжается проверка и сбор информации, работают разведслужбы.

Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской армии в Донецкой области.

«Китай стал третьей страной после Ирана и КНДР, чьи военные поддерживают РФ, но с принципиальной разницей - китайцы уже ведут бой непосредственно на территории Украины», - заявил Зеленский.

Он поручил МИД и Минобороны немедленно связаться с китайскими коллегами и потребовать официальных объяснений.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не может вести войну сразу с несколькими странами и ожидает, что теперь США будут обсуждать ситуацию прежде всего с Киевом, а не с Москвой.