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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Воевали на стороне России: ВСУ взяли в плен китайцев

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16:32 1020

Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской армии в Донецкой области.

Об этом 8 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, у Сил обороны уже есть данные, что таких бойцов в рядах российских войск может быть значительно больше, сейчас продолжается проверка и сбор информации, работают разведслужбы.

«Китай стал третьей страной после Ирана и КНДР, чьи военные поддерживают РФ, но с принципиальной разницей - китайцы уже ведут бой непосредственно на территории Украины», - заявил Зеленский.

Он поручил МИД и Минобороны немедленно связаться с китайскими коллегами и потребовать официальных объяснений.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не может вести войну сразу с несколькими странами и ожидает, что теперь США будут обсуждать ситуацию прежде всего с Киевом, а не с Москвой.

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