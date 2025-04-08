Эрдоган заявил, что «сломает грязные руки оппозиции»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) в попытке помешать антикоррупционному расследованию в отношении арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Долг судебной власти от имени турецкой нации — сломать эти грязные руки,— сказал Эрдоган. — Со временем общественность увидит, насколько далеко простирается эта (коррупционная) сеть, которая как плющ опутала Стамбул», цитирует его Reuters.

«Что бы вы ни делали, вы не можете помешать осуществлению правосудия», — сказал турецкий лидер.

Накануне в РНП заявили, что запускают кампанию по сбору подписей за проведение досрочных президентских выборов. Сроком новых выборов президента сторонники РНП установили ноябрь.