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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Эрдоган заявил, что «сломает грязные руки оппозиции»

16:45 485

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) в попытке помешать антикоррупционному расследованию в отношении арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Долг судебной власти от имени турецкой нации — сломать эти грязные руки,— сказал Эрдоган. — Со временем общественность увидит, насколько далеко простирается эта (коррупционная) сеть, которая как плющ опутала Стамбул», цитирует его Reuters.

«Что бы вы ни делали, вы не можете помешать осуществлению правосудия», — сказал турецкий лидер.

Накануне в РНП заявили, что запускают кампанию по сбору подписей за проведение досрочных президентских выборов. Сроком новых выборов президента сторонники РНП установили ноябрь.

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