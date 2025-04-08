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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Предупреждение синоптиков

16:50 495

Национальная гидрометеорологическая служба заявила, температура воздуха на территории Азербайджана понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове с утра 10 апреля и до утра 11-го ожидаются дожди, возможно их усиление, вероятны грозы.

В районах Азербайджана до полудня 12 апреля ожидаются осадки, местами интенсивные, град, грозы, в горных районах возможен снег.

В связи с дождливой погодой возможно повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели в некоторых горных реках.

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