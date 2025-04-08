Предупреждение синоптиков

Национальная гидрометеорологическая служба заявила, температура воздуха на территории Азербайджана понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове с утра 10 апреля и до утра 11-го ожидаются дожди, возможно их усиление, вероятны грозы.

В районах Азербайджана до полудня 12 апреля ожидаются осадки, местами интенсивные, град, грозы, в горных районах возможен снег.

В связи с дождливой погодой возможно повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели в некоторых горных реках.