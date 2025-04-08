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Госагентства по туризму и Министерства экологии берегут и стерегут вулканы

почти официоз
Отдел информации
16:58 148

8 апреля при поддержке Государственного агентства по туризму и Министерства экологии и природных ресурсов в окрестностях грязевых вулканов Дашгиль, расположенных на территории Гарадагского района, состоялась экологическая акция.

Как сообщает haqqin.az, мероприятие, организованное с участием сотрудников госструктур, представителей туристической отрасли, СМИ и волонтеров, стало важным шагом в поддержке чистоты и сохранении природы региона, в ходе которого территория была очищена от бытовых отходов.

Отметим, что учитывая время, необходимое для естественного самовосстановления вулканов, а также на основании заключения специалистов доступ на территорию временно ограничен. В настоящее время на территории функционирует информационный и охранный пункт, который обеспечит посетителей важной информацией и поможет следить за сохранностью природных объектов.

Далее мероприятие продолжилось в Туристическом комплексе грязевых вулканов, который привлекает все большее внимание туристов.

Председатель правления Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Мурад Агабейли отметил, что Туристический комплекс грязевых вулканов, являющийся уникальным туристическим продуктом, входит в число самых посещаемых мест столицы, предлагая посетителям незабываемый опыт знакомства с необычными природными явлениями.

В 2024 году количество посетителей заповедников и культурных учреждений, находящихся в распоряжении Центра управления заповедниками, составило 663 459 человек, из которых 460 331 — иностранные граждане, а 203 128 — граждане Азербайджана. В отличие от предыдущих лет, в 2024 году около 70% всех посетителей составили иностранцы. Это привело к увеличению числа иностранных туристов на 48% по сравнению с 2023 годом.

Стоит отметить, что школьники, люди с ограниченными возможностями, ветераны войны, семьи шехидов и иностранные туристы до 12 лет имеют право на бесплатный вход в указанные комплексы, заповедники и музеи. В 2024 году 107 213 человек, обладающих правом на бесплатное посещение, воспользовались данной возможностью.

В первом квартале 2025 года заповедники и культурные учреждения, находящиеся под управлением Центра, включая такие объекты, как Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг», Государственный историко-архитектурный заповедник «Храм Атешгях», Национальный историко-архитектурный заповедник «Юхары Баш», Шекинская государственная художественная галерея, Историко-архитектурный заповедник «Киш», Государственный историко-культурный заповедник «Басгал», Историко-краеведческий музей Лагича, мавзолей «Дири Баба» и Туристический комплекс грязевых вулканов, посетил 123 761 иностранный турист и 30 430 местных жителей, воспользовавшимися платным входом.

Сравнение с аналогичным периодом 2024 года демонстрирует впечатляющий рост: общее число туристов увеличилось на 73%, а количество иностранных посетителей выросло на 99%.

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