В Ереване отрицают переговоры с Баку в ОАЭ

В Министерстве иностранных дел Армении опровергли появившиеся в некоторых СМИ сообщения о возможной встрече главы МИД Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Дубае.

Как сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, Мирзоян 28 марта вернулся из официальной поездки в Казахстан рейсом Астана–Дубай–Ереван. По её словам, в Дубае у министра не было ни официальных, ни неформальных встреч с представителями какой-либо страны.

Тем временем в ряде региональных изданий появилась информация о возможных неофициальных контактах между представителями Азербайджана и Армении на территории ОАЭ. В Баку официально такие сообщения не комментировали.