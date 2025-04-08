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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

В Ереване отрицают переговоры с Баку в ОАЭ

17:02 202

В Министерстве иностранных дел Армении опровергли появившиеся в некоторых СМИ сообщения о возможной встрече главы МИД Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Дубае.

Как сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, Мирзоян 28 марта вернулся из официальной поездки в Казахстан рейсом Астана–Дубай–Ереван. По её словам, в Дубае у министра не было ни официальных, ни неформальных встреч с представителями какой-либо страны.

Тем временем в ряде региональных изданий появилась информация о возможных неофициальных контактах между представителями Азербайджана и Армении на территории ОАЭ. В Баку официально такие сообщения не комментировали.

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