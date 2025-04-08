В Баку арестованы финансировавшие терроризм: начинается суд

В Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма привлечены к уголовной ответственности Хагани Омаров, Анар Саламзаде и Эльчин Азизов.

Как сообщает haqqin.az, указанные лица были задержаны в результате проведенных Службой государственной безопасности оперативных мероприятий. Следственный орган установил, что обвиняемые в целях поддержки терроризма перечисляли действующим за рубежом определенным лицам финансовые средства.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по данному уголовному делу, его рассмотрение назначено на 22 апреля.

Отметим, что Омарову, Саламзаде и Азизову предъявлено обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) УК Азербайджана. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 14 лет.