Анкара и Баку преодолели «французский барьер»: азербайджанский штурмовик «Лачин» с крылатой ракетой SOM!

Модернизированный штурмовик Су-25 «Лачин» военно-воздушных сил Азербайджана впервые прошел испытания с крылатой ракетой SOM-B1 на одном из военных полигонов в Турции. По данным турецких источников, испытания завершились успешно — ракета поразила назначенную цель с высокой точностью. Об этом говорится в отчете о деятельности Агентства по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBİTAK) за 2024 год. Указывается, что запуск был осуществлен с использованием системы UBAS (универсальная система независимого запуска), разработанной оборонной промышленностью Турции. Особенность этой системы заключается в том, что она позволяет интегрировать турецкое вооружение, в том числе крылатые ракеты SOM, на любые воздушные платформы без вмешательства в их бортовую электронику. В обычных условиях для интеграции такого оружия, например, на F-16 или советский Су-25, требуется доступ к бортовому компьютеру и установка специального программного обеспечения. UBAS же устраняет эту необходимость, обеспечивая запуск вооружения независимо от платформы.

Именно благодаря этой системе удалось интегрировать турецкую крылатую ракету SOM-B1 производства компании ROKETSAN на штурмовик Су-25. Азербайджан в течение длительного времени вел переговоры с Турцией о поставке данных ракет. Для Азербайджана ROKETSAN специально разработала их версию под названием SOM ŞAHİN (SOM-1B). Однако до недавнего времени поставка этих ракет была невозможна из-за того, что их двигатель производился во Франции. По данным турецких источников, договоренность о продаже SOM Азербайджану была достигнута несколько лет назад, но из-за запрета со стороны Франции сделка так и не была реализована. Между тем еще в 2018 году макеты ракеты SOM-B1 демонстрировались на военном параде в Баку, а азербайджанские истребители МиГ-29 были модифицированы под их использование. Модификация SOM-B1 предусматривает наличие инфракрасного наведения и двустороннего канала передачи данных, обеспечивая дальность полета до 250 километров. Разработкой крылатых ракет SOM занимается Научно-исследовательский институт оборонной промышленности Турции TÜBİTAK SAGE, а их серийное производство налажено компанией ROKETSAN. Ракеты класса «воздух-земля» SOM весят 600 килограммов, имеют дальность не менее 250 километров и оснащены боевой частью массой 230 килограммов. Они предназначены для уничтожения объектов ПВО и военной инфраструктуры противника и оснащаются реактивным двигателем TR40 французской компании Safran.