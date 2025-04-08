Гостей в «Мона Лизе» кормили просрочкой и подделкой

Во время проверки в зале и кухонной зоне были обнаружены алкогольные напитки с признаками фальсификации. Продукция разлита кустарным способом, не имела документов о происхождении и безопасности, а также продавалась под маркой "Онегин". АПБА предотвратило подачу этих напитков гостям и направило образцы на лабораторное исследование.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выявило многочисленные нарушения в доме торжеств "Мона Лиза", принадлежащем ООО Avşarlar и расположенном в Наримановском районе Баку.

Проверка также выявила серьёзные нарушения санитарных норм. Холодильники, в которых хранились мясо, овощи и алкогольные напитки, а также металлические крючки для подвешивания мяса, оказались покрыты коррозией. Канализационные и водопроводные трубы в зонах обработки и хранения продуктов не были изолированы, безалкогольные напитки хранились непосредственно под трубами, система вентиляции отсутствовала, а потолки в зонах приготовления пищи и хранения сухих продуктов были повреждены.

Кроме того, разделочные доски не очищались должным образом, персонал не обеспечен раздевалкой и не прошёл обязательное гигиеническое обучение.

По итогам проверки был составлен административный протокол, а владельцам выданы обязательные предписания по устранению нарушений. Расследование продолжается.