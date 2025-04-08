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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Встречи главы Минздрава в Казахстане

17:42 485

В рамках V заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с министрами стран-членов и наблюдателей ОТГ.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выразил благодарность сотрудникам Министерства здравоохранения и других государственных органов Казахстана, а также всем гражданам братской страны, оказавшим своевременную помощь пострадавшим в результате произошедшего 25 декабря прошлого года крушения вблизи Актау самолета авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары».

Министр довел до внимания, что, помимо двустороннего развития отношений между двумя странами, продолжается успешное взаимодействие на международных площадках. Теймур Мусаев выразил благодарность за поддержку Казахстаном инициатив, выдвинутых Азербайджаном в рамках ОТГ.

Затем состоялась встреча с помощником президента Республики Казахстан Тамарой Дуйсеновой. Было подчеркнуто, что в последние годы отношения между странами Организации тюркских государств в различных сферах, в том числе в сфере здравоохранения, динамично развиваются.

В рамках мероприятия министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев провел ряд двусторонних встреч.

На встрече с министром здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой были обсуждены вопросы аккредитации медицинских организаций, оказания экстренной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, состояние сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки, а также потенциальные перспективы развития.

Также состоялась встреча Теймура Мусаева с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Генри Клюге. Стороны положительно оценили эффективное сотрудничество Азербайджана с ВОЗ.

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