Встречи главы Минздрава в Казахстане

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выразил благодарность сотрудникам Министерства здравоохранения и других государственных органов Казахстана, а также всем гражданам братской страны, оказавшим своевременную помощь пострадавшим в результате произошедшего 25 декабря прошлого года крушения вблизи Актау самолета авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары».

В рамках V заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с министрами стран-членов и наблюдателей ОТГ.

Министр довел до внимания, что, помимо двустороннего развития отношений между двумя странами, продолжается успешное взаимодействие на международных площадках. Теймур Мусаев выразил благодарность за поддержку Казахстаном инициатив, выдвинутых Азербайджаном в рамках ОТГ.

Затем состоялась встреча с помощником президента Республики Казахстан Тамарой Дуйсеновой. Было подчеркнуто, что в последние годы отношения между странами Организации тюркских государств в различных сферах, в том числе в сфере здравоохранения, динамично развиваются.

В рамках мероприятия министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев провел ряд двусторонних встреч.