В Армении выдают паспорта с «Азербайджаном» в графе рождения

В Армении выдают новые паспорта армянам из Карабаха с указанием «Азербайджан» в графе «Место рождения».

В МВД Армении пояснили, что оформление документов ведётся по стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), где используются официально признанные географические наименования.

Ведомство добавило, что несоответствие международным стандартам может привести к проблемам при пересечении границ.