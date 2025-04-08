В Армении выдают паспорта с «Азербайджаном» в графе рождения
17:45 2388
В Армении выдают новые паспорта армянам из Карабаха с указанием «Азербайджан» в графе «Место рождения».
В МВД Армении пояснили, что оформление документов ведётся по стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), где используются официально признанные географические наименования.
Ведомство добавило, что несоответствие международным стандартам может привести к проблемам при пересечении границ.
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