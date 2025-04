В UNEC стартовал Фестиваль науки

Адалат Мурадов, отметив, что реализуемые в UNEC меры, связанные с развитием науки, принесли свои плоды, рассказал об успехах, достигнутых университетом за последние пять лет, и сообщил о значительном росте количества статей, опубликованных в международных научных базах данных. «В течение 2024-2025 годов количество статей, опубликованных исследователями UNEC в базе данных SCOPUS, увеличилось в 6,4 раза, а в базе данных Web of Science - в 5,8 раз. В 2024 году 33% статей, опубликованных в Scopus в Азербайджане, и 23% статей, опубликованных в Web of Science, принадлежат UNEC. За последние пять лет этот показатель составил 20% в Scopus и 19% в Web of Science. Количество научных работ, написанных по 17 направлениям Целей устойчивого развития, за последние 5 лет увеличилось в 10 раз. В общем 48,6% статей, опубликованных в Scopus, были посвящены Целям развития тысячелетия. Благодаря этим темпам роста UNEC является мировым лидером», — отметил ректор.

Ректор также предоставил информацию о проектах в UNEC, связанных с цифровизацией науки. Он отметил, что UNEC, включая себя, имеет доступ почти к 5 миллионам крупнейших электронных баз данных.