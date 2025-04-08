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В UNEC стартовал Фестиваль науки

17:57 435

8 апреля в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялось открытие Фестиваля науки.

В открытии мероприятия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, президент НАНА академик Иса Габиббейли, руководители государственных и частных учреждений, а также другие гости.

Выступивший на открытии Фестиваля науки ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил, что мероприятие посвящено Дню науки, который ежегодно проводится в Азербайджане по распоряжению президента страны. Ректор рассказал о двух важных инициативах UNEC по продвижению науки – «От школы к науке: наука прекрасна» и «Популяризация науки». Он отметил, что в рамках проекта были проведены встречи с участием известных ученых страны с целью повышения интереса студентов и молодежи к науке в ведущих учебных заведениях страны.

Адалат Мурадов, отметив, что реализуемые в UNEC меры, связанные с развитием науки, принесли свои плоды, рассказал об успехах, достигнутых университетом за последние пять лет, и сообщил о значительном росте количества статей, опубликованных в международных научных базах данных. «В течение 2024-2025 годов количество статей, опубликованных исследователями UNEC в базе данных SCOPUS, увеличилось в 6,4 раза, а в базе данных Web of Science - в 5,8 раз. В 2024 году 33% статей, опубликованных в Scopus в Азербайджане, и 23% статей, опубликованных в Web of Science, принадлежат UNEC. За последние пять лет этот показатель составил 20% в Scopus и 19% в Web of Science. Количество научных работ, написанных по 17 направлениям Целей устойчивого развития, за последние 5 лет увеличилось в 10 раз. В общем 48,6% статей, опубликованных в Scopus, были посвящены Целям развития тысячелетия. Благодаря этим темпам роста UNEC является мировым лидером», — отметил ректор.

Ректор также предоставил информацию о проектах в UNEC, связанных с цифровизацией науки. Он отметил, что UNEC, включая себя, имеет доступ почти к 5 миллионам крупнейших электронных баз данных.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул важность мероприятия и заявил, что развитие науки в стране является приоритетным направлением. Министр рассказал о задачах, стоящих перед наукой страны, и отметил, что обеспечение единства науки и образования является одной из главных задач на этом направлении. Он подчеркнул, что важными вопросами являются обеспечение полезности научных результатов для благосостояния людей и экономики страны, а также представление науки в понятной для общества форме. Министр также рассказал об актуальных проблемах повышения эффективности финансирования науки и текущих проблемах в связи с оценкой академической деятельности, а также о предстоящих задачах по их решению.

Президент НАНА, академик Иса Габиббейли рассказал о роли научных учреждений в углублении научных знаний и развитии новых направлений. Он отметил, что прозвучавшие на мероприятии призывы важны для эффективной организации работы академий.

Член-корреспондент НАНА профессор Рафик Алиев рассказал о роли науки в развитии человечества, отметив, что это развитие возможно только посредством науки. Он также коснулся необходимости применения искусственного интеллекта во всех областях науки.

Официальная часть завершилась выступлением Салима Юдже, профессора Йылдызского технического университета Турции, на тему «Организация научной деятельности в ведущих университетах мира».

Затем участники ознакомились с творческой выставкой «Ученые и инженеры будущего», на которой были представлены работы студентов UNEC и учащихся школ региона. Они также провели осмотр работ студентов Школы дизайна UNEC.

В рамках фестиваля состоялись презентации UNEC Journal of Engineering and Applied Sciences и книги  «Границы рынка». Фестиваль науки продлится до 10 апреля.

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