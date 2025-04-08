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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Трамп ждет звонка от Китая

18:12 896

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает звонка от руководства КНР для обсуждения торговых вопросов.

Глава Белого дома рассказал, что недавно провел беседу с исполняющим обязанности президента Южной Кореи, премьер-министром Хан Док Су, в ходе которой они обсудили перспективы торгового партнерства. «Китай тоже стремится к сделке, очень сильно этого хочет, но пока не понимает, с чего начать. Мы ждем их инициативы. Это случится», — заявил Трамп в своем посте на платформе Truth Social.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении Китая американские тарифы были установлены на уровне 34%. В ответ на это власти КНР заявили, что с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.

В понедельник Трамп заявил, что введет с 9 апреля дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 50%, если Пекин не отменит собственные ответные тарифы.

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