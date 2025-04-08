В США назвали условие снижения пошлин

Министр подчеркнул, что успех этой стратегии приведет к тому, что пошлины превратятся в тающий ледяной кубик: они будут постепенно снижаться по мере появления новых производственных объектов в США. Иными словами, правительство США стремится достичь баланса между доходами от налогов на зарплаты и поступлениями от таможенных сборов.

При этом он назвал большой ошибкой решение китайских властей ответить на американские тарифы собственными. Бессент уверен, что в такой борьбе преимущество остается за США, в то время как Пекин «играет с парой двоек».

«Мы экспортируем им одну пятую того, что они экспортируют нам, так что для них это проигрышная карта», — констатировал Бессент.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. После объявления о пошлинах в течение двух дней компании индекса S&P 500 потеряли в общей сложности около 5 трлн долларов рыночной капитализации, что стало рекордом с «ковидного» падения марта 2020 года.