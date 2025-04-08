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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Турецкие валютные резервы тают на глазах

18:34 1585

С 19 марта, когда был задержан оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, валютные резервы Центрального банка Турции сократились на 41,5 миллиарда долларов.

В результате чистые валютные резервы страны упали до 19,3 миллиарда долларов.

Ранее глава ЦБ Фатих Карахан сообщил, что за три дня интервенций на валютном рынке было продано $25 млрд для стабилизации турецкой лиры. В день задержания Имамоглу лира обвалилась более чем на 11%, а торги на бирже в Стамбуле неоднократно приостанавливались.

В экономическом обзоре издания отмечается, что происходящее может сорвать планы властей по снижению инфляции до 24% к концу года. По данным мартовского опроса Центробанка, ожидания участников рынка находятся на уровне 30%.

Инфляция в Турции в марте составила 38,10% в годовом выражении — чуть ниже февральского уровня (39,05%).

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