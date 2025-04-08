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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

По Трампу сильно ударили его же пошлины

18:40 1847

Состояние президента США Дональда Трампа уменьшилось на 500 млн долларов после объявления американским лидером на прошлой неделе о введении новых таможенных пошлин, пишет журнал Forbes.

По его оценкам, состояние Трампа сократилось с 4,7 млрд долларов до 4,2 млрд долларов вследствие снижения стоимости акций принадлежащих ему компаний. Так, в частности, котировки его компании Trump Media and Technology Group снизились на 8%, потеряв 170 млн долларов капитализации. Потери понесли и активы Трампа в сфере недвижимости и услуг.

Президент США 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.

Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп также объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.

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