Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана

7 апреля в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами ряда евразийских стран, аккредитованных в России. Как говорится в сообщении МИД России, на встрече обсуждались региональные вопросы, включая план создания блока «Евразийский союз». В своем вступительном слове Лавров дал принципиальную оценку ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии. Он заявил о «кризисе концепции евроатлантической безопасности», обратив внимание на «опасные действия стран НАТО, направленные на дестабилизацию обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе», взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке, а также на «риски для стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии». Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации инициативы президента России Владимира Путина о «создании новой архитектуры безопасности в Евразии с участием всех стран континента и их объединений».

В ходе обсуждений было подчеркнуто значение «обеспечения стабильности на евразийском пространстве», необходимость «практического применения принципа неделимости безопасности», а также приоритетной ответственности самих евразийских государств за решение собственных проблем. Особое внимание было уделено проводимой ежегодно в Минске международной конференции как «площадке для серьезного обсуждения вопросов евразийской безопасности». Министр также обратил внимание на инициативу Республики Беларусь, поддержанную Российской Федерацией, по подготовке «Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке». Предполагается, что данный программный документ задаст рамочные параметры архитектуры континентальной безопасности. Хотя в сообщении российского МИД не приводятся имена участников встречи, на опубликованной министерством фотографии видно, что в мероприятии принимал участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев. Армянские СМИ, в свою очередь, сообщают, что на встрече присутствовал также посол Армении Гурген Арсенян.

Следует отметить, что план создания «Евразийского союза» Кремль обсуждает уже давно. В начале текущего года газета Financial Times сообщила о наличии у российского правительства секретного доклада, представленного в парламент в апреле прошлого года. Согласно этому документу, Москва стремится создать в Евразии новый военно-политический и экономический центр силы, заняв в нем лидирующую позицию. Планируется долгосрочный проект формирования «макрорегиона», существование которого будет независимо от возможных переговоров с Западом по Украине и позволит «укрепить позиции России на глобальной арене». В документе также подчеркивается, что «наиболее успешным примером постсоветской интеграции считается Республика Беларусь». В 2023 году в Минске прошел международный форум «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», на котором министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник призвал мировое сообщество разработать документ под названием «Евразийская хартия многообразия и многополярности». Москва, как и ожидалось, поддержала инициативу своего стратегического союзника. В июне 2024 года президент России Владимир Путин официально одобрил предложенную Беларусью концепцию Хартии.