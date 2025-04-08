Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана
7 апреля в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами ряда евразийских стран, аккредитованных в России. Как говорится в сообщении МИД России, на встрече обсуждались региональные вопросы, включая план создания блока «Евразийский союз».
В своем вступительном слове Лавров дал принципиальную оценку ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии. Он заявил о «кризисе концепции евроатлантической безопасности», обратив внимание на «опасные действия стран НАТО, направленные на дестабилизацию обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе», взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке, а также на «риски для стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии».
Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации инициативы президента России Владимира Путина о «создании новой архитектуры безопасности в Евразии с участием всех стран континента и их объединений».
В ходе обсуждений было подчеркнуто значение «обеспечения стабильности на евразийском пространстве», необходимость «практического применения принципа неделимости безопасности», а также приоритетной ответственности самих евразийских государств за решение собственных проблем. Особое внимание было уделено проводимой ежегодно в Минске международной конференции как «площадке для серьезного обсуждения вопросов евразийской безопасности».
Министр также обратил внимание на инициативу Республики Беларусь, поддержанную Российской Федерацией, по подготовке «Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке». Предполагается, что данный программный документ задаст рамочные параметры архитектуры континентальной безопасности.
Хотя в сообщении российского МИД не приводятся имена участников встречи, на опубликованной министерством фотографии видно, что в мероприятии принимал участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев. Армянские СМИ, в свою очередь, сообщают, что на встрече присутствовал также посол Армении Гурген Арсенян.
Следует отметить, что план создания «Евразийского союза» Кремль обсуждает уже давно. В начале текущего года газета Financial Times сообщила о наличии у российского правительства секретного доклада, представленного в парламент в апреле прошлого года.
Согласно этому документу, Москва стремится создать в Евразии новый военно-политический и экономический центр силы, заняв в нем лидирующую позицию. Планируется долгосрочный проект формирования «макрорегиона», существование которого будет независимо от возможных переговоров с Западом по Украине и позволит «укрепить позиции России на глобальной арене». В документе также подчеркивается, что «наиболее успешным примером постсоветской интеграции считается Республика Беларусь».
В 2023 году в Минске прошел международный форум «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», на котором министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник призвал мировое сообщество разработать документ под названием «Евразийская хартия многообразия и многополярности». Москва, как и ожидалось, поддержала инициативу своего стратегического союзника. В июне 2024 года президент России Владимир Путин официально одобрил предложенную Беларусью концепцию Хартии.
В ноябре 2024 года министерства иностранных дел России и Беларуси представили основные положения Хартии. В настоящее время обе страны работают над окончательной версией документа, параллельно проводя дипломатическую и политическую работу по вовлечению в процесс стран СНГ. После завершения подготовки финального варианта документа в Минске планируется провести новую «конференцию по безопасности», на которой он будет принят.
В феврале этого года глава МИД России Сергей Лавров подтвердил в выступлении в Государственной думе, что Москва ведет переговоры по инициативе создания «Евразийского союза». Он заявил, что Россия выдвигает концепцию организации, объединяющей все государства Евразии, и уже предпринимает конкретные шаги по ее реализации.
Следует отметить, что стратегия по созданию «Большой Евразии» как самостоятельного экономико-политического центра и закреплению за собой роли лидера не является новой — она была озвучена кремлевскими идеологами задолго до полномасштабного вторжения в Украину. При этом одними из ключевых элементов этой стратегии назывались полная оккупация Украины и установление в ней пророссийского режима. Однако неудача блицкрига и продолжающаяся уже третий год война нанесли серьезный удар по этим планам.
Тем не менее, идея создания евразийского экономико-политического, а в перспективе и военного союза с участием бывших советских республик остается для Москвы приоритетной.
В этой связи стоит напомнить, что ранее в Азербайджане были зафиксированы попытки ряда подозрительных лиц вести пропаганду «евразийской идеи». Однако они были выявлены и разоблачены азербайджанскими спецслужбами как действовавшие в интересах России.