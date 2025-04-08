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Имамоглу стал почетным гражданином Парижа

18:58 921

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, ранее отстраненный от должности и арестованный в Турции, получил звание почетного гражданина Парижа. Об этом сообщила французская газета Figaro.

«Экрем Имамоглу сегодня несправедливо лишен возможности представлять свою партию и голоса миллионов турок. Он должен чувствовать полную поддержку Парижа», — заявила мэр французской столицы Анн Идальго.

Напомним, что 19 марта мэра Стамбула Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции.

Задержание Имамоглу вызвало протесты в Турции.

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