США примут участие во встрече по Украине

Министр обороны США Пит Хегсет примет участие по видеосвязи во встрече контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн». Об этом сообщил представитель Пентагона, пишет Agence France-Presse.

«Министр Хегсет планирует виртуально присутствовать на заседании контактной группы по обороне Украины в пятницу, 11 апреля», — сказал источник.

4 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поток оружия и разведданных США в Украину будет продолжаться, несмотря на то, что американская сторона не примет участия в заседании контактной группы по Украине 11 апреля в Брюсселе. Генсек отметил, что на встрече будут председательствовать Германия и Великобритания.