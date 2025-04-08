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США примут участие во встрече по Украине

обновлено 20:18
20:18 965

Министр обороны США Пит Хегсет примет участие по видеосвязи во встрече контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн». Об этом сообщил представитель Пентагона, пишет Agence France-Presse.

«Министр Хегсет планирует виртуально присутствовать на заседании контактной группы по обороне Украины в пятницу, 11 апреля», — сказал источник.

4 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поток оружия и разведданных США в Украину будет продолжаться, несмотря на то, что американская сторона не примет участия в заседании контактной группы по Украине 11 апреля в Брюсселе. Генсек отметил, что на встрече будут председательствовать Германия и Великобритания.

*** 19:07

Делегация США может не принять участие в заседании контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которое состоится 11 апреля в Брюсселе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

«От Великобритании и Германии поступила информация, что американская сторона, возможно, не будет присутствовать, — отметил он. — У нас есть важные вопросы для обсуждения с США. Надеемся, что они пересмотрят свое решение».

Пресс-служба НАТО ранее проинформировала, что Великобритания и Германия созовут 11 апреля в штаб-квартире альянса контактную группу по военным поставкам в Украину. Последняя встреча в формате «Рамштайн» прошла 12 февраля в Брюсселе, она стала 26-й по счету. Тогда впервые в кресле председателя вместо шефа Пентагона находился британский министр обороны. Председательство в группе стран - союзниц Киева было передано Лондону по инициативе американской стороны после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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