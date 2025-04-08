Турция приняла новое решение по лимонам

Турция отложила до 15 мая принятое ранее решение о приостановке с 8 апреля экспорта лимонов. Об этом сообщил глава турецкого Минторга Омер Болат.

«Временное ограничение на экспорт лимонов снято, в предстоящий период мы будем внимательно следить за динамикой цен на внутреннем рынке», - приводит газета деловых кругов Dünya его слова.

По данным издания, на встрече министра с производителями цитрусовых было сообщено, что на складах имеется достаточное количество продукции, что позволяет отложить ранее принятое решение. После 15 мая решение будет приниматься в зависимости от динамики цен на рынке.

Министр в своем сообщении в X подчеркнул, что власти страны «будут продолжать защищать и поддерживать фермеров, производителей, экспортеров, торговцев и потребителей». При этом он не уточнил, на какой период была отложена приостановка экспорта лимонов. Принимавший участие во встрече с министром глава Торговой палаты провинции Мерсин Хакан Чакыр сообщил газете Dunya, что на встрече с производителями было озвучено решение об отсрочке решения по экспорту до 15 мая. «Запрет на экспорт лимонов был снят и перенесен на 15 мая», - отметил он.