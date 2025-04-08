USD 1.7000
EUR 1.8655
RUB 1.9702
Подписаться на уведомления
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Турция приняла новое решение по лимонам

19:23 940

Турция отложила до 15 мая принятое ранее решение о приостановке с 8 апреля экспорта лимонов. Об этом сообщил глава турецкого Минторга Омер Болат.

«Временное ограничение на экспорт лимонов снято, в предстоящий период мы будем внимательно следить за динамикой цен на внутреннем рынке», - приводит газета деловых кругов Dünya его слова.

По данным издания, на встрече министра с производителями цитрусовых было сообщено, что на складах имеется достаточное количество продукции, что позволяет отложить ранее принятое решение. После 15 мая решение будет приниматься в зависимости от динамики цен на рынке.

Министр в своем сообщении в X подчеркнул, что власти страны «будут продолжать защищать и поддерживать фермеров, производителей, экспортеров, торговцев и потребителей». При этом он не уточнил, на какой период была отложена приостановка экспорта лимонов. Принимавший участие во встрече с министром глава Торговой палаты провинции Мерсин Хакан Чакыр сообщил газете Dunya, что на встрече с производителями было озвучено решение об отсрочке решения по экспорту до 15 мая. «Запрет на экспорт лимонов был снят и перенесен на 15 мая», - отметил он.

По Трампу сильно ударили его же пошлины
По Трампу сильно ударили его же пошлины
18:40 1856
Анкара и Баку преодолели «французский барьер»: азербайджанский штурмовик «Лачин» с крылатой ракетой SOM!
Анкара и Баку преодолели «французский барьер»: азербайджанский штурмовик «Лачин» с крылатой ракетой SOM!
17:13 4426
Жесткие бои в Курске: ВСУ сдают позиции
Жесткие бои в Курске: ВСУ сдают позиции все еще актуально
14:53 7025
Турецкие валютные резервы тают на глазах
Турецкие валютные резервы тают на глазах
18:34 1593
ВСУ взяли в плен китайцев: Киев требует объяснений
ВСУ взяли в плен китайцев: Киев требует объяснений видео; обновлено 18:18
18:18 4639
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции война миров
16:13 3715
В Баку арестованы финансировавшие терроризм: начинается суд
В Баку арестованы финансировавшие терроризм: начинается суд громкое дело
17:10 2500
Госагентство по туризму и Министерство экологии берегут и стерегут вулканы
Госагентство по туризму и Министерство экологии берегут и стерегут вулканы почти официоз
16:58 993
Эрдоган заявил, что «сломает грязные руки оппозиции»
Эрдоган заявил, что «сломает грязные руки оппозиции»
16:45 1948
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар наша корреспонденция
13:38 5142
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет» все еще актуально
01:05 14050

ЭТО ВАЖНО

По Трампу сильно ударили его же пошлины
По Трампу сильно ударили его же пошлины
18:40 1856
Анкара и Баку преодолели «французский барьер»: азербайджанский штурмовик «Лачин» с крылатой ракетой SOM!
Анкара и Баку преодолели «французский барьер»: азербайджанский штурмовик «Лачин» с крылатой ракетой SOM!
17:13 4426
Жесткие бои в Курске: ВСУ сдают позиции
Жесткие бои в Курске: ВСУ сдают позиции все еще актуально
14:53 7025
Турецкие валютные резервы тают на глазах
Турецкие валютные резервы тают на глазах
18:34 1593
ВСУ взяли в плен китайцев: Киев требует объяснений
ВСУ взяли в плен китайцев: Киев требует объяснений видео; обновлено 18:18
18:18 4639
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции война миров
16:13 3715
В Баку арестованы финансировавшие терроризм: начинается суд
В Баку арестованы финансировавшие терроризм: начинается суд громкое дело
17:10 2500
Госагентство по туризму и Министерство экологии берегут и стерегут вулканы
Госагентство по туризму и Министерство экологии берегут и стерегут вулканы почти официоз
16:58 993
Эрдоган заявил, что «сломает грязные руки оппозиции»
Эрдоган заявил, что «сломает грязные руки оппозиции»
16:45 1948
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар наша корреспонденция
13:38 5142
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет» все еще актуально
01:05 14050
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться