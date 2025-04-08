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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Япония присоединится к НАТО и будет помогать Украине

19:30 638

Япония присоединится к миссии Североатлантического альянса, которая занимается координацией военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также подготовкой украинских военных.

Об этом заявил японский министр обороны Гэн Накатани на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Участие Японии будет иметь чрезвычайно важное значение с точки зрения извлечения уроков войны между Россией и Украиной», — сообщил глава оборонного ведомства.

Форму участия Токио в миссии военного блока власти страны утвердят позже.

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