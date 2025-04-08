Япония присоединится к НАТО и будет помогать Украине

Япония присоединится к миссии Североатлантического альянса, которая занимается координацией военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также подготовкой украинских военных.

Об этом заявил японский министр обороны Гэн Накатани на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Участие Японии будет иметь чрезвычайно важное значение с точки зрения извлечения уроков войны между Россией и Украиной», — сообщил глава оборонного ведомства.

Форму участия Токио в миссии военного блока власти страны утвердят позже.