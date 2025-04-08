Сборные Азербайджана обыграли в Златиборе Сербию, Бенин и Индию

На Гимназиаде U-15 в сербском Златиборе продолжается турнир по баскетболу 3x3.

Азербайджанские баскетболисты, обыгравшие вчера Мексику (11:8), сегодня проиграли Чили-1 (7:17), а затем одолели Бенин (14:4) и Сербию-2 (21:10).

С тремя победами в четырех матчах подопечные Заура Пашаева занимают 2-е место в группе. 10 апреля Азербайджан в составе Тунара Гаджизаде, Ревана Мамедъярова, Юниса Гянджалиева и Фаика Керимова встретится с Коста-Рикой и Непалом.

После 4 туров Азербайджан в составе Айлин Акперзаде, Айлин Нифталиевой, Гюнель Мамедли и Назрин Алмазовой с двумя победами занимает 4-е место.

10 апреля команда Татьяны Денискиной в заключительных матчах групповой стадии встретится с Чили-2 и Украиной.

Азербайджанские баскетболистки, которые вчера разгромили Сербию-2 (18:0) и проиграли Румынии (10:20), сегодня легко обыграли Индию-1 (21:1), но затем уступили Эстонии (7:9).

В соревнованиях юношей 21 команда поделена на три группы. В 1/8 финала из каждой группы выйдут по пять сборных, а также лучшая шестая команда.

В турнире девочек 14 коллективов. По четыре сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Матчи групповой стадии завершатся 10 апреля. Победители определятся по итогам матчей плей-офф, запланированных на 11 апреля.