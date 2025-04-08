США предупредили Россию и Украину

Соединенные Штаты не будут проявлять терпимость к недобросовестным переговорам или нарушению достигнутых договоренностей по мирному урегулированию между Россией и Украиной. Об этом заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

«Эта война должна прекратиться. Мы не потерпим недобросовестных переговоров или нарушения договоренностей», - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее постоянный российский представитель при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия и США в рамках контактов обсуждают поиск устойчивого и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Россия, США и Украина близки к договоренностям.