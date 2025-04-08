Баку и Москва обсудили углубление политического диалога

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, находящимся с рабочим визитом в Москве, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Во время встречи стороны, как сообщается, «подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении связей Москвы и Баку в русле подписанной высшими руководителями двух государств Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года».

На встрече были рассмотрены вопросы углубления политического диалога, наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Также стороны отметили важность совместной работы по обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в регионе Каспийского моря.