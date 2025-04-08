USD 1.7000
EUR 1.8655
RUB 1.9702
Подписаться на уведомления
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Баку и Москва обсудили углубление политического диалога

20:33 1506

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, находящимся с рабочим визитом в Москве, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Во время встречи стороны, как сообщается, «подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении связей Москвы и Баку в русле подписанной высшими руководителями двух государств Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года».

На встрече были рассмотрены вопросы углубления политического диалога, наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Также стороны отметили важность совместной работы по обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в регионе Каспийского моря.

Трамп сломал игру Киссинджера. Достало!
Трамп сломал игру Киссинджера. Достало! новый мир - новые порядки
21:35 1892
Асад жив, а дело его умерло
Асад жив, а дело его умерло
22:21 803
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции война миров
16:13 4675
Анара Абдуллу поместили под домашний арест
Анара Абдуллу поместили под домашний арест
21:55 1207
Иран заявляет: Нет войне!
Иран заявляет: Нет войне!
21:38 1664
Европа услышала Алиева в Самарканде
Европа услышала Алиева в Самарканде новый поворот
21:16 2509
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар наша корреспонденция
13:38 5967
Что Нетаньяху сказал Трампу про Эрдогана?
Что Нетаньяху сказал Трампу про Эрдогана?
21:25 1652
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана главное на этот час
18:37 4370
Турция и Израиль делят Сирию
Турция и Израиль делят Сирию о развитии ситуации
12:48 5772
США ввели пошлины в 104% на китайские товары
США ввели пошлины в 104% на китайские товары обновлено 21:09
21:09 3235

ЭТО ВАЖНО

Трамп сломал игру Киссинджера. Достало!
Трамп сломал игру Киссинджера. Достало! новый мир - новые порядки
21:35 1892
Асад жив, а дело его умерло
Асад жив, а дело его умерло
22:21 803
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции война миров
16:13 4675
Анара Абдуллу поместили под домашний арест
Анара Абдуллу поместили под домашний арест
21:55 1207
Иран заявляет: Нет войне!
Иран заявляет: Нет войне!
21:38 1664
Европа услышала Алиева в Самарканде
Европа услышала Алиева в Самарканде новый поворот
21:16 2509
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар наша корреспонденция
13:38 5967
Что Нетаньяху сказал Трампу про Эрдогана?
Что Нетаньяху сказал Трампу про Эрдогана?
21:25 1652
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана главное на этот час
18:37 4370
Турция и Израиль делят Сирию
Турция и Израиль делят Сирию о развитии ситуации
12:48 5772
США ввели пошлины в 104% на китайские товары
США ввели пошлины в 104% на китайские товары обновлено 21:09
21:09 3235
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться