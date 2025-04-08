USD 1.7000
EUR 1.8655
RUB 1.9702
Подписаться на уведомления
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Миллиард евро Украине каждый год

20:40 1423

Бельгийское правительство приняло решение предоставить Украине новый двусторонний пакет помощи, по которому Брюссель ежегодно пообещал выделять один миллиард евро. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, сообщает Reuters.

Глава бельгийского правительства также отметил, что Брюссель передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) первые истребители F-16 в 2025 году. «В этом году мы поставим два F-16 на запчасти и, безусловно, поставим два истребителя в следующем году. Мы надеемся сделать больше, но мы зависим от поставок F-35. В Бельгии задержек нет, но с F-35 бывают задержки. Как только прибывает F-35, F-16 улетает, вот и все», — сказал он.

Ранее премьер Бельгии прибыл в Киев вместе с главой бельгийского МИД Максимом Прево и министром обороны страны Тео Франкеном. Отмечается, что у них запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп сломал игру Киссинджера. Достало!
Трамп сломал игру Киссинджера. Достало! новый мир - новые порядки
21:35 1896
Асад жив, а дело его умерло
Асад жив, а дело его умерло
22:21 804
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции война миров
16:13 4675
Анара Абдуллу поместили под домашний арест
Анара Абдуллу поместили под домашний арест
21:55 1208
Иран заявляет: Нет войне!
Иран заявляет: Нет войне!
21:38 1665
Европа услышала Алиева в Самарканде
Европа услышала Алиева в Самарканде новый поворот
21:16 2511
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар наша корреспонденция
13:38 5967
Что Нетаньяху сказал Трампу про Эрдогана?
Что Нетаньяху сказал Трампу про Эрдогана?
21:25 1655
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана главное на этот час
18:37 4371
Турция и Израиль делят Сирию
Турция и Израиль делят Сирию о развитии ситуации
12:48 5774
США ввели пошлины в 104% на китайские товары
США ввели пошлины в 104% на китайские товары обновлено 21:09
21:09 3236

ЭТО ВАЖНО

Трамп сломал игру Киссинджера. Достало!
Трамп сломал игру Киссинджера. Достало! новый мир - новые порядки
21:35 1896
Асад жив, а дело его умерло
Асад жив, а дело его умерло
22:21 804
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции
Нетаньяху пытается заблокировать продажу F-35 Турции война миров
16:13 4675
Анара Абдуллу поместили под домашний арест
Анара Абдуллу поместили под домашний арест
21:55 1208
Иран заявляет: Нет войне!
Иран заявляет: Нет войне!
21:38 1665
Европа услышала Алиева в Самарканде
Европа услышала Алиева в Самарканде новый поворот
21:16 2511
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар
Озель бросает вызов Эрдогану. Президент принимает удар наша корреспонденция
13:38 5967
Что Нетаньяху сказал Трампу про Эрдогана?
Что Нетаньяху сказал Трампу про Эрдогана?
21:25 1655
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана
Лавров собрал послов и обсудил план создания «Евразийского союза». На совещании и посол Азербайджана главное на этот час
18:37 4371
Турция и Израиль делят Сирию
Турция и Израиль делят Сирию о развитии ситуации
12:48 5774
США ввели пошлины в 104% на китайские товары
США ввели пошлины в 104% на китайские товары обновлено 21:09
21:09 3236
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться