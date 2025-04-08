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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Вашингтон грозит Ирану

20:56 1226

США ужесточат санкции против Ирана, включая его нефтяную отрасль, если не будет достигнута договоренность по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Безусловно, я ожидал бы очень жестких санкций против Ирана и надеялся, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы», – сообщил он в интервью телеканалу CNBC на вопрос, пойдет ли Вашингтон на усиление санкций против Тегерана в случае отсутствия сделки между сторонами по иранской ядерной программе.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В свою очередь Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не заключат соглашения.

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