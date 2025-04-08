39 медалей Азербайджана на Гимназиаде в Сербии
В третий соревновательный день Всемирной Гимназиады U-15 в Сербии азербайджанские спортсмены завоевали 14 медалей - 2 золотыe, 5 серебряных и 7 бронзовых наград.
Золото: Рена Нуриева (борьба, 62 кг), Рюгайя Алиева (таэквондо, 33 кг).
Серебро: Видан Бабаева (борьба, 39 кг), Гюнель Керимли (борьба, 50 кг), Симура Абдуллаева (борьба, 66 кг), Медина Асланлы (таэквондо, 29 кг), Абиль Мехрали (таэквондо, 45 кг).
Бронза: Нигяр Мехтиева (парабадминтон), Джахан Садыхова (фехтование, сабля), Гюлай Хасмамедова (борьба, 33 кг), Гюльнар Агададашова (борьба, 42 кг), Мехрибан Исмаиллы (таэквондо, 44 кг), Салех Гейдаров (таэквондо, 53 кг), Гюльназ Абдуллаева (таэквондо, 59 кг).
Всего у Азербайджана на данный момент 39 медалей - 10 золотых, 11 серебряных и 18 бронзовых.