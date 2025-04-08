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Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»
Новость дня
Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Что Нетаньяху сказал Трампу про Эрдогана?

21:25 1660

Израиль выступает против создания Турцией военных баз на территории Сирии и намерен противодействовать этому. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, подводя итоги своего визита в США.

«Турция хочет создать военные базы в Сирии, и это опасно для Израиля. Мы против. Мы действуем против», - заявил Нетаньяху, чьи высказывания распространила канцелярия главы правительства.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. «Я сказал президенту Трампу: «Ты мой друг, ты друг и президента Турции Тайипа Эрдогана, если нам понадобится твоя помощь, мы обратимся к тебе», - заметил израильский премьер.

Вчера Трамп на встрече с Нетаньяху выразил уверенность, что Соединенные Штаты вместе с Израилем и Турцией смогут прийти к договоренности по Сирии. Он указал, что поддерживает хорошие отношения с турецким лидером: «Я уважаю Эрдогана, и он тоже уважает меня… Он очень сильный и умный человек».

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