Иран заявляет: Нет войне!

Военного пути разрешения текущего противостояния между Ираном и США быть не может. Об этом в колонке для The Washinton Post заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Для продвижения вперед нам прежде всего нужно признать, что "военный вариант" невозможен, не говоря уже о "военном решении"», — подчеркнул он.

Как отметил глава иранского МИД, Тегеран не верит, что президент США Дональд Трамп захочет стать очередным американским лидером, втянутым в разрушительную войну на Ближнем Востоке.

Аракчи также напомнил, что Иран не является закрытой в экономическом плане страной, но именно Белый дом и Конгресс «удерживают американские предприятия от триллионной возможности», которую представляет доступ к иранской экономике.

Ранее Иран не исключил возможности прямых переговоров с США, но подчеркнул, что для начала Тегеран ожидает от Вашингтона конкретных «жестов доброй воли» перед началом любых личных встреч.