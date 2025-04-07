Трамп сломал игру Киссинджера. Достало!

В 30-е годы ХХ века пост генерального директора американской корпорации «Дженерал моторс» занимал бизнесмен-визионер Альфред Слоун, решивший усилить позиции своей корпорации в борьбе с тогда еще практически единственным конкурентом на автомобильном рынке – легендарной компанией «Форд-мотор». Тогда Слоуну пришла в голову поистине революционная идея, оказавшая огромное влияние на развитие крупного бизнеса во всем мире причем даже не на десятки, а на сотни лет. Дело в том, что в те далекие годы производство автомобилей, как, собственно, и любое другое производство, было полностью самодостаточным. То есть все комплектующие, от двигателя до «дворников», производились на одном заводе. В результате имела место 100-процентная локализация - голубая мечта нынешних адептов импортозамещения. Но Слоун понял, что такая сверхцентрализация резко ограничивает масштабы производства. И в самом деле, рано или поздно, но наступает предел количеству моторов и прокладок, которое можно изготовить в одном и том же месте. Куда проще и практичнее заказывать отдельные детали и компоненты другим компаниями, которые смогут наклепать их в любых количествах.

Несколько лет Альфред Слоун терпеливо внедрял эту практику на заводах «Дженерал моторс», поскольку в первое время его инициативу не поняли и даже встретили в штыки. Но прошло какое-то время и стало ясно — вот он, способ увеличения мощностей производства всего что угодно, практически до бесконечности. Именно так в мировой экономике впервые возникло понятие «аутсорсинг», которое сегодня полностью поглотило мировую индустрию. Поначалу идея Слоуна производить компоненты и детали за воротами собственных брендов касалась сугубо внутренних дел - крупные концерны заказывали комплектующие у более мелких предприятий, желательно, работавших в одном городе или где-то по соседству. А потом грянула Вторая мировая война, в ходе которой США, примкнув к странам антигитлеровской коалиции, не на жизнь, а на смерть сражались не только с Германией, но и с Японией, сбросив на нее две атомные бомбы и основательно разрушив эту страну.

В сентябре 1945 года императорская Япония капитулировала, и ее дальнейшая судьба оказалась в руках американцев, перед которыми стояла непростая задача - как восстановить в Японии уничтоженную за годы войны экономику, причем в условиях полного отсутствия в этой стране каких-либо природных ресурсов? И решение было найдено - в качестве топлива для восстановления вконец разоренной страны было решено использовать… потрясающую дисциплинированность и трудолюбие японского народа. Именно так аутсорсинг был впервые вынесен за пределы Соединенных Штатов, и крупные американские концерны стали открывать свои производства в Японии, где их ждал привлекательный бизнес-климат, дешевая рабочая сила и, главное, уникальный трудоголизм населения. Этот метод принес американским корпорациям немалую прибыль, помог Японии встать на ноги. Но... В те уже далекие от нас годы никто в Штатах, видимо, всерьез не задумывался над феноменом IQ - то есть над коэффициентом уровня интеллекта. В противном случае американцы еще в 1945 году выяснили бы, что средний уровень IQ у японцев – один из самых высоких в мире, и что рано или поздно инженеры, техники и рабочие Страны восходящего солнца перестанут выполнять функции безмолвных «нажимателей кнопок» на станках с клеймом Made in USA и начнут создавать что-то свое.

В итоге поднаторевшие в аутсорсинге японцы научились создавать собственные технологии, став серьезными конкурентами США на мировом рынке и сумев потеснить их в производстве таких чисто американских продуктов, как автомобилестроение, бытовая техника и электроника. Вы думаете, отрезвление пришло позже, когда Соединенные Штаты, во второй раз наступив на те же грабли, повторили японский опыт в полностью уничтоженной и разоренной войной Южной Корее? Ничего подобного! В Южной Корее тоже все начиналось с аутсорсинга, но в итоге высокоинтеллектуальные и чрезвычайно трудолюбивые корейцы перестали послушно нажимать на кнопки и превратили свою страну в одного из мировых лидеров в области высоких технологий. А американцы тем временем приближались к самому противоречивому и опасному в своей истории шагу, о последствиях которого до Соединенных Штатов никто не подумал.

В 1971 году госсекретарь Генри Киссинджер сумел убедить президента США Ричарда Никсона в том, что ему необходимо посетить с официальным визитом Китай, чтобы попытаться вывести коммунистический Пекин из-под политического влияния Москвы. Спрашивается: в обмен на что китайцы должны были отказаться от коммунистической идеологии и действительно раздражавшей их опеки «старшего брата» в лице Советского Союза? Ответ у Киссинджера был готов - в обмен на американское обещание сделать Китай такой же экономической сверхдержавой, как Япония и Южная Корея. Альфред Слоун наверняка перевернулся бы в гробу, узнав, что его страна способна на такой безумный поступок, как безвозмездно передать опасному, амбициозному и неуправляемому 860-миллионому Китаю развитую индустрию, современные технологии и даже рынки сбыта! Но именно это и сделал Киссинджер, который был большим докой в вопросах геополитики, но, как и все кабинетные интеллектуалы, недооценивал геоэкономику.

В результате, китайцам дали современные заводы - просто перенесли в КНР половину американской индустрии. Потом Дэн Сяопину сказали, что КНР необходим рынок. "Какие могут быть вопросы?! – воскликнули американцы. - Добро пожаловать в Америку! Мы свою индустрию убьем, но вас в обиду не дадим". Потом развалился СССР, и китайцы сказали, что им необходимы современные технологии. "Ну вот же, у нас куча всяких полезных технологий, - откликнулся Белый дом. - Забирайте сколько угодно, не жалко!..". И вот, наконец, сегодня могучий, высокотехнологичный, полуторамиллиардный Китай силен настолько, что уже готов подмять под себя своего создателя. Точно так же, благодаря США и Европе, встали на ноги и нарастили технологические мускулы такие азиатские страны, как Таиланд, Индонезия, Малайзия, Бангладеш, Камбоджа... И что бы делали все эти новоявленные «драконы» Юго-Восточной Азии без американского и европейского аутсорсинга? Ответ правильный - тихо выращивали бы рис в промышленных масштабах.